Gelderland trekt 1 miljoen euro uit voor meer zonnepanelen op daken van bedrijven

VOLLEDIGE LOTING KNVB-bEKER DUNO naar Rohda Raalte in kwalifica­tie KNVB-be­ker

12:30 UTRECHT - Hoofdklasser DUNO speelt in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker een uitwedstrijd bij eersteklasser Rohda Raalte. Dat is de uitkomst van de loting zaterdagochtend in de Jaarbeurs in Utrecht.