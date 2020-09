Gelderland trekt miljoenen uit om 1000 starters aan woning te helpen

Bijvoorbeeld jongeren die voor het eerst een huis willen kopen, kunnen al langere tijd gebruik maken van de zogenoemde Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Voor twintigers en dertigers in de regio is het nu ontzettend moeilijk aan een koopwoning te komen. ,,Starters staan buitenspel op de woningmarkt’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris. ,,Er zijn te weinig starterswoningen en de woningen die er zijn, kunnen starters niet betalen. Met een goedkope lening willen we starters meer kans geven op een betaalbare woning.’’

Eerste drie jaar geen maandlasten

Simpel gezegd houdt de regeling van SVn in dat starters tegen gunstige voorwaarden net wat extra geld kunnen lenen om hun gewilde huis te kopen. Zo hoeven de eerste drie jaar geen maandlasten te worden betaald.



Alleen: volgens de provincie draagt meer dan een kwart van de Gelderse gemeenten nog niet bij aan de regeling. De uitleg is dat daar vaak grote bedragen mee zijn gemoeid. Dat terwijl sommige gemeenten het al moeilijk genoeg hebben om het hoofd financieel boven water te houden, helemaal in crisistijd.



Met de beschikbare 4 miljoen euro wil de provincie de inleg van dit soort gemeenten nu voor de helft ‘meefinancieren’. In de afgelopen vier jaar zijn al tweeduizend startersleningen verstrekt in Gelderland.