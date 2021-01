Gelderland verder in de stikstofproblemen door uitspraak over verlengde A15

column Rob Berends De A15 is de ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ onder de snelweg­plan­nen geworden

24 januari Sinds 1958 beschouwden de politici in Den Haag het laatste stuk van de A15 als een boerensnelweg, een soort stoffige zandweg die het niet waard was naar om te kijken. Als burgemeesters of gedeputeerden uit Gelderland kwamen lobbyen, gingen ze loom achterover hangen, of demonstratief gapen. Boring!