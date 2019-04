Gelderland wil groene energiecentrale in Arnhem bouwen

VideoARNHEM - Tien bedrijven en instellingen in Gelderland gaan samen bouwen aan een groene energiecentrale. De installatie zet zonne- en windenergie om in waterstof, waaruit in tijden van energieschaarste weer stroom of warm water kan worden gemaakt.

De partijen tekenden vrijdag een akkoord waarmee ze zich verplichten om te werken aan de totstandkoming van deze voorziening, die als een wereldprimeur is gepresenteerd. Het innovatieve systeem is het eerste waarbij de keten van opwekking, opslag en distributie volledig groen is.

IPKW

Het doel is een power-to-powerinstallatie van 6 megawatt te bouwen op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Die kan een hoeveelheid energie opwekken waarmee je in de behoefte van circa 2000 huishoudens zou kunnen voorzien. Als het er van komt, dan is voor de bouw een investering nodig van 10 tot 15 miljoen euro.



De installatie, ter grootte van zes zeecontainers, kan stroom van de op het park aanwezige windmolens en zonnepanelen omzetten in waterstof, die tijdelijk wordt opgeslagen. Omgekeerd kan uit de waterstof via een technisch procedé weer stroom, warm water en (waterstof)gas worden gewonnen.



De op IPKW aanwezige bedrijven, waarvan een flink aantal zelf op de een of andere manier actief is in de energietechnologie, gaan die energie afnemen om hun gebouwen en kantoren te van stroom en warm water te voorzien of om hun voor waterstof geschikte auto's op te laten rijden.

Volledig scherm Directeur Luc Kikkert (l) van Kiemt biedt Gelders gedeputeerde Peter Drenth (tweede van links) en de Arnhemse wethouders Cathelijne Bouwkamp (tweede van rechts) en Jan van Dellen (rechts) de intentieverklaring aan waarin wordt uitgesproken dat tien partijen gaan werken aan de komst van een groene waterstof-energiecentrale op het IPKW-terrein in Arnhem. © DG

Energietransitie

Quote De piek wordt straks opgeslagen



Rob van der Sluis, Directeur MTSA Technopower Volgens directeur Luc Kikkert van stichting Kiemt, een van de betrokken organisaties, kan de groene waterstofinstallatie van pas komen bij de energietransitie. Nederland wil de komende decennia van het aardgas af en zoekt alternatieve energiebronnen. In Arnhem wordt gezocht naar oplossingen per wijk.



Windmolens en zonnepanelen leveren al in toenemende mate stroom. Die kan niet altijd linea recta het elektriciteitsnet op, omdat de vraag niet constant even hoog is. ,,Door die groene stroom in waterstof om te zetten, kun je het bewaren voor momenten dat er meer vraag is”, legt Kikkert uit.

,,De windmolens en zonnepanelen leveren overdag een piekproductie die twee tot drie keer groter is dan de behoefte van dat moment”, vult Rob van der Sluis aan. ,,Die piek wordt straks eraf gehaald en opgeslagen”, aldus de directeur van MTSA Technopower, dat elektrische installaties, apparaten en machines bouwt en onderhoudt.



Het consortium achter de groene waterstofketen wil er op IPKW mee experimenteren omdat het denkt dat deze innovatie niet alleen kan helpen in de energietransitie, maar ook geschikt is als exportproduct worden waarmee geld is te verdienen en banen zijn te creëren.

Wijken