Gelderland wil met geld voor kalverboeren stikstofcrisis te lijf gaan

Arnhemse terreurver­dach­te Morat M. kuste kalasjnik­ov maar ‘wilde geen aanslag plegen’

17:47 ARNHEM/ ROTTERDAM - De advocaat van terreurverdachte Morat M., tegen wie in het Arnhemse terrorismeproces een celstraf van dertien jaar is geëist, blijft erbij dat M. niet bezig was met het plannen van een aanslag en niet die intentie had.