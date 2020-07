Gelderland wil nieuw vangnet voor plekken zonder openbaar vervoer: de Hubtaxi

Met de Hubtaxi werkt de provincie aan een nieuw plan voor flexibel vervoer op plekken waar nu amper of geen openbaar vervoer is. Het systeem lijkt op Breng Flex, het systeem dat tot 2019 actief was in de regio Arnhem-Nijmegen.



Vanwege de hoge kosten per reiziger stopte de provincie de subsidie van dit project. In 2022, zo is de bedoeling, is flexibel vervoer echter terug in Gelderland. Dit keer voor de hele provincie. Alles over de nieuwe vervoersservice op een rij.