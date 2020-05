Gelderland wil wat terug voor noodpakket van 50 miljoen: ‘Geen onredelijke eisen’

De roep om miljoenen van de provincie was er al langer. Waarom is de provincie niet eerder met dit noodpakket gekomen?

,,We hebben het een beetje opgeknipt in verschillende fases. We hadden eerst al 10 miljoen voor acute hulp en nu komen we met de vervolgstap: de overbrugging. En ik sluit niet uit dat we na de zomer in het kader van herstel ook nog stappen zetten. Ook vanuit het Rijk was er natuurlijk een heleboel neergezet voor directe steun.’’



Gelderland komt nu met 50 miljoen. Is dat niet een druppel op een gloeiende plaat?

,,Daarom zeg ik: al zouden we al ons beschikbare geld inzetten (de provincie heeft nog 2,7 miljard euro zonder bestemming op de bank staan, LB), dan nog blijft het een druppel op een gloeiende plaat. Wat wij proberen, is ons steentje bij te dragen.’’