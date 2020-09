Gelderland worstelt met ‘LHBT-vrije vriend’ uit Polen, maar verbreekt band niet

Poolse president wil adoptie door koppels van hetzelfde geslacht verbieden

5 juli De Poolse president Andrzej Duda, die momenteel in de race is voor herverkiezing in het conservatieve EU-land, wil adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht verbieden. Hij is van plan om maandag een grondwetswijziging voor te stellen die dit mogelijk moet maken.