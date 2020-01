Gelderlander rookt 6 sigaretten per dag mee door vuile lucht, akkoord moet leiden tot halvering

Het doel van het zogenoemde Schone Lucht Akkoord is in 2030 een gezondheidswinst van vijftig procent te behalen ten opzichte van 2016. Minister Stientje van Veldhoven van Milieu trekt daar vijftig miljoen euro voor uit. Dat geld is bedoeld voor maatregelen op allerlei gebieden, van de industrie en landbouw tot het verkeer en de huishoudens zelf.



Onder meer Arnhem en Nijmegen doen mee. Uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM bleek eerder al dat dit de twee meest vervuilde steden van Noord-Oost Nederland zijn als het om uitstoot door verkeer en industrie gaat.



Kort door de bocht betekent het Schone Lucht Akkoord voor inwoners van Gelderland dat zij over tien jaar ‘nog maar’ drie sigaretten per dag zouden moeten meeroken door vervuilde lucht. Dat bevestigt arts en toxicoloog Rik van de Weerdt van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) in Gelderland. Een recent rapport van de samenwerkende instanties over 2017 toont aan dat het nu nog om zo’n zes ‘passieve’ sigaretten per dag gaat. En dat is veel, stelt Van de Weerdt. ,,Het kan echt stukken beter.’’