Gelderlanders kunnen duizenden euro’s krijgen voor crossbaan in eigen buurt

Om precies te zijn kunnen Gelderlanders straks een vaste of mobiele ‘pumptrack’ in hun buurt neerzetten met het geld. Een pumptrack is een soort van kruising tussen een BMX-baan en een skatepark, waar je bijvoorbeeld met een fiets, step of rolstoel op kan.



De bouw van pumptracks is niet alleen bedoeld als promotiemiddel voor de wereldkampioenschappen BMX van 2021, stelt de provincie Gelderland. Die hoopt de jeugd en ‘zelfs volwassen’ meer in beweging te krijgen met de aanleg van tal van crossbanen. ‘Het is snel, veilig en je hebt het eenvoudig onder de knie.’ Ook wereldtoppers als Laura Smulders uit Wijchen begonnen op straat of in de speeltuin, voegt Gelderland toe.