Gelderlanders mogen meepraten over nieuw coalitieakkoord voor provincie

,,De onderhandelingen zijn nog niet afgelopen, maar we denken dat het wel gaat lukken’’, meldt formateur Jan Markink van de VVD. De partijen, die met 33 zetels een ruime meerderheid van de 55 plekken in het Arnhemse provinciehuis bezitten, hopen eind mei een ‘voldragen’ coalitieakkoord te presenteren. Het nieuwe college zou vervolgens op woensdag 5 juni kunnen worden geïnstalleerd.

Volgens Markink is de ideeënochtend op 11 mei, waar alle Gelderlanders met een toekomstplan voor zijn uitgenodigd, het resultaat van onderzoek naar de bestuurskracht van de provincie. ,,Eén van de adviezen daarbij was mensen de gelegenheid te geven mee te laten denken over het coalitieakkoord. Dat past ook bij de bestuursstijl die wij voor ogen hebben.’’

‘Stap verder’

Voorbeelden van thema’s die bij de bijeenkomst aan bod komen zijn diezelfde bestuursstijl, duurzaamheid, bereikbaarheid en economie. Verenigingen, organisaties en andere mensen die langs willen komen, kunnen zich vanaf vrijdag aanmelden via de website van de provincie. Markink is niet bang dat het straks een ongeorganiseerde chaos in het provinciehuis wordt. ,,Laat dat maar aan ons over. Het gaat nu ook alleen om input. We gaan niet discussiëren.’’