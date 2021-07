Gelders bestuur reist in oktober naar ‘LHBTI-vrije’ Poolse regio: ‘We willen gesprek aangaan’

Gelderland besloot vervolgens geen nieuwe samenwerkingsprojecten meer aan te gaan. De vriendschapsband bleef wél bestaan. Dat gaf een wat ongemakkelijk gevoel, waardoor op het provinciehuis nog eens goed over de band met de Poolse regio is nagedacht.

De gedeputeerden willen echter de band formeel in stand laten en in oktober wel naar het gebied afreizen. Daar zullen ze echter het gesprek over wat ze noemt ‘de regenbooggemeenschap’ zeker aangaan, zegt de provincie.

Sobibor

Steden in heel Europa verbraken in 2019 hun vriendschapsbanden met Poolse gemeenten die zich ‘LHBTi-vrij’ verklaarden. Maar Gelderland wil de samenwerking dus niet opgeven. Belangrijke reden is de aanwezigheid van het nazi-vernietigingskamp Sobibor in de regio. Hier reist het provinciebestuur in ook oktober naartoe. Volgens de provincie levert deze samenwerking internationaal veel op.