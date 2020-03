‘Gelders Bloed Orkest’ had maar één opdracht: pak de Arnhemse straat terug van het tuig

‘Hoofdtrai­ner Edward Sturing in beeld als hoofd opleidin­gen bij Vitesse’

6 maart ARNHEM - Edward Sturing is in beeld als hoofd opleidingen van Vitesse. De huidige hoofdcoach staat op een kandidatenlijst voor de positie, die in de zomer in Arnhem vrijkomt. Nicky Hofs wordt daarbij nadrukkelijk in verband gebracht met het trainerschap van het nieuwe team Onder 21 jaar bij de Gelderse eredivisionist.