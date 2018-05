Gelders Huis in Arnhem Beste Gebouw van het Jaar 2018

UpdateARNHEM/ RENKUM/ AMSTERDAM - Het Gelders Huis van de provincie Gelderland in Arnhem is vrijdagmiddag in Amsterdam uitgeroepen tot Beste Gebouw van het Jaar 2018. Het ontwerp van Team V Architectuur won ook in de categorie 'Stimulerende Omgevingen'.

De Parkzaal van concertgebouw Musis in Arnhem won in de categorie 'Identiteit en Icoonwaarde'. De jury van de prijs van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) twijfelde tussen de twee Arnhemse gebouwen, maar het Gelders Huis kreeg uiteindelijk de voorkeur. Arnhem haalde zo in de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam drie prijzen op.

Lees ook Arnhem en Renkum trekken landelijke aandacht met nieuwbouw Lees meer

Volledig scherm De nieuwe Parkzaal van concertgebouw Musis in Arnhem tijdens de officiële opening door koningin Máxima in januari 2018. © Rolf Hensel

Multifunctioneel centrum Doelum in Renkum was ook overgebleven van de honderd inzendingen, maar het gebouw van de architectenbureaus NOAHH en Studio Nuy van Noort greep naast de eerste prijs in de categorie 'Leefbaarheid & Cohesie'. Daar ging de eer naar Space-S in Eindhoven.

De Parkzaal, een ontwerp van Van Dongen Koshuch Architects and Planners, sleepte donderdagavond tijdens de Nacht van de Architectuur in Arnhem ook al de Heuvelinkprijs 2018 in de wacht. Die lokale onderscheiding werd eind vorige eeuw in het leven geroepen door de gemeente Arnhem en De Gelderlander.

Het is de derde keer dat Arnhem het Beste Gebouw van het Jaar binnen de gemeentegrenzen heeft. Kenniscentrum Rozet (getekend door Neutelings Riedijk Architecten) won in 2014 en vier jaar daarvoor ging revalidatiecentrum Groot Klimmendaal (van Koen van Velsen) met de eer strijken.