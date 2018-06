Gelders Huis, Tacitusbrug en Melis Logistics in race voor Staalprijs

Het dak van het Gelders Huis is genomineerd in de categorie 'Karakteristieke stalen bouwdelen'. De lichtgewicht-constructie die nog het best te vergelijken is met een fietswiel met spaken, trok de aandacht.



Het Gelders Huis werd eerder dit jaar al uitgeroepen tot Gebouw van het Jaar 2018. Het ontwerp van Team V Architectuur won ook in de categorie 'Stimulerende Omgevingen'.



Het pand van Melis Logistics in Duiven dingt mee naar de prijs in de categorie 'Industriebouw'.