Gelders Orkest moet nieuwe naam krijgen

live Arnhemia kampioen, MASV redt het niet, ook Eldenia en SML in nacompeti­tie

27 mei ARNHEM - Arnhemia kampioen van 5D, SML ontsnapt in 2I aan rechtstreekse degradatie, MASV komt in 3C nooit echt in de buurt van de titel, Eldenia mocht in 3D slechts heel even dromen van het kampioenschap. Dat zijn de voornaamste conclusies na een middagje amateurvoetbal.