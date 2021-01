Gelders Statenlid vindt vaccinatieplicht een optie

Voordat corona zijn intrede deed in ons land kwam ik wel eens in een kroeg of op een feestje. Als het gesprek dan kwam op wat ik doe in de politiek en waarom ik dat juist doe in de provincie, gaf ik altijd het antwoord: een gezonde leefomgeving. De lucht die je inademt, de grond waarop je leeft, het water dat je drinkt, de provincie heeft hier veel invloed op. Als milieukundige is het de plek om te zijn.



Sinds een jaar of twee is daar de vaccinatiegraad bijgekomen. In de zomer van 2018 kwamen cijfers over het percentage gevaccineerde mensen per gemeente naar buiten. Relatief veel gemeenten hadden een te lage vaccinatiegraad, waaronder mijn woonplaats Zutphen. De provincie heeft als bestuursorgaan weinig met het vaccinatieprogramma te maken, maar we hebben wel als eerste doel een gezonde leefomgeving. Daarom heb ik toen in deze krant een interview gegeven over vaccineren en hoe dit een gezonde leefomgeving voor alle Gelderlanders verbetert. Ik wil daar nu een schepje bovenop doen.