Gelderse coronasteun helpt 1500 werknemers om ‘in moeilijke tijd’ aan de bak te blijven

Provincie wil grote theaters steunen met miljoenen, kleine theaters vangen bot

16 juni ARNHEM - Theaters van 300 stoelen of meer in de regio kunnen aanspraak maken op een deel van de 7 miljoen euro die de Provincie Gelderland beschikbaar wil stellen voor de culturele sector. Het geld is bedoeld om instellingen te helpen die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen.