Gelderse daklozen krijgen een huis: ‘Corona was voor ons een zegen’

Daan van der Held al 16 maanden aan de kant: ‘Geduld is op, maar ik wil zó graag voetballen’

24 augustus ARNHEM – Al zestien maanden zit voetballen er niet in voor Daan van der Held (23). De middenvelder van VDZ raakte in een Arnhem Cup-duel tegen De Paasberg zwaar geblesseerd. In het slechtste geval volgt in november een volgende operatie en gaat ook het aankomende seizoen aan zijn neus voorbij.