Gelderse gemeenten komen 69 miljoen euro tekort op jeugdzorg

ARNHEM - Gelderse gemeenten hebben grote moeite om de kosten in de jeugdzorg te betalen. In totaal komen de gemeenten in Gelderland 69 miljoen euro tekort om de kosten die gemaakt worden in de jeugdzorg te dekken. Zes gemeenten hebben zelfs ernstige tekorten en kunnen die vooralsnog niet dekken uit hun reserves, blijkt uit een inventarisatie van de provincie Gelderland.

Het gaat om Arnhem, Buren, Doetinchem, Renkum, Zevenaar en Apeldoorn. Hun budget voor de jeugdzorg is onvoldoende, is het oordeel van de provincie.

Plannen

Bij nog eens 22 gemeenten is er momenteel sprake van een tekort maar zij hebben wel plannen om de tekorten aan te vullen vanuit de reserves. Dit is onder meer het geval in Ede, Westervoort, Oude IJsselstreek, Wijchen, Montferland en Bronckhorst.

In totaal zijn de kosten voor jeugdzorg door de gemeenten begroot op 481 miljoen euro, vorig jaar was dat nog 442 miljoen euro. Dat is een stijging van zo'n 8 procent. In 2017 lagen de kosten voor jeugdzorg nog op 405 miljoen.

Woonplaatsbeginsel

Nog eens dertien gemeenten weten momenteel nog niet hoe groot de tekorten zijn. Onder meer Aalten, Berg en Dal, Nijmegen, Lingewaard, Wageningen en West-Betuwe moeten dit nog in kaart brengen. Bij slechts tien gemeenten is er geen tekort en is de financiële positie ‘voldoende’ beoordeeld.

Veel gemeenten laten weten te worstelen met het woonplaatsbeginsel. Dat houdt in dat de gemeente waar een jongere in de jeugdzorg verblijft op moet draaien voor de kosten, en dus niet de gemeente waar de jongere ingeschreven staat of vandaan komt. Daardoor hebben gemeenten met grote jeugdzorginstellingen nadelen ten opzichte van anderen. Zij worden naar eigen zeggen te weinig gecompenseerd. Een oplossing hiervoor is uitgesteld naar mei 2020, zo liet het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder weten.