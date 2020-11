Gelderse horeca: ‘De kerst is voor ons nu eigenlijk al wel voorbij’

Video Zin in de winter dankzij schaats­baan in de Arnhemse wijk Geitenkamp

16 november ARNHEM - ‘Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day you gave it away ...’ Wie nog geen zin in de winter heeft, krijgt het vanzelf in hartje Geitenkamp. Sinds vandaag (maandag) ligt daar, op Playground de Rommelkist, een prachtige ijsbaan.