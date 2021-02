Gelderse huisartsen krijgen vaccin in Ziekenhuis Rijnstate: ‘Heel blij met deze eerste stap’

Licht herstel kantoren­markt in Arnhem, na dramati­sche eerste helft van 2020

2 februari ARNHEM - De kantorenmarkt in Arnhem heeft flinke klappen gekregen als gevolg van de coronapandemie. Maar zo slecht als de situatie in het najaar van 2020 leek uit te pakken, is het uiteindelijk niet. Toch is het aantal verhuurde vierkante meters kantoorruimte in een jaar met circa een derde gedaald.