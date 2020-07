Gelderse musea: stop met plan Huis van de Gelderse Geschiedenis

Het Virtueel Zorgcen­trum van Rijnstate moet de eerste stap zijn naar het ‘ziekenhuis van de toekomst’

19:20 ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate is begonnen met een Virtueel Zorgcentrum in Arnhem. Zo komt een patiënt sneller op de juiste plek terecht. Ook kan de instroom, uitstroom en doorstroming van patiënten in het ziekenhuis beter worden geregeld.