Gelderse profclubs laten vrouwenvoetbal links liggen

Geen omstredeen ayahuasca-ceremonies meer in Arnhem onder druk van gemeente

7:02 ARNHEM - De Arnhemse organisatie Beyond Illusion is gestopt met het aanbieden van omstreden ayahuasca-ceremonies. Dit is gebeurd onder druk van de gemeente Arnhem. In Meinerswijk staat het pand leeg waarin de organisatie ceremonies gaf met hallucinerende thee.