Gelderse PVV-leider na nepnieuws-tweet over steekpartij: ‘Dit was onhandig’

Toch bleef Faber erbij dat haar informatie zou kloppen. Ze verweet andere media zelfs bewust te zwijgen over de afkomst van de verdachte en weigerde haar bericht in te trekken. ,,Mijn tweet klopt”, bleef ze herhalen.



Daar komt ze nu dus op terug. Op Twitter laat ze weten dat ze de tweet niet had moeten versturen. ‘Dit was onhandig’, schrijft ze. De onjuiste informatie komt van een bron die ze niet prijsgeeft, zo laat ze ook weten. ‘Daar ik nooit mijn bron prijs geef, had ik dit mee moeten laten weten voordat ik deze tweet plaatste.’



Excuses maakt de PVV-senator niet. Ook heeft Faber haar veelbesproken tweet nog niet verwijderd van haar Twitter. Veel twitteraars zijn daarom nog niet tevreden met de reactie van Faber. ‘Ik zie geen excuses’ en ‘verwijderen zou ook een optie zijn’, reageren mensen.