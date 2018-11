Gelderse spoorplannen komen stil te liggen door conflict

Compagnon van bij toeval doodgescho­ten Arnhemmer: ‘Max heeft nog nooit kruimeltje wiet gezien’

5:30 ARNHEM - De 62-jarige Max Klaassen is één van de slachtoffers van de liquidatie in Enschede, waarbij vier mannen de dood vonden. De vertegenwoordiger in voedingstoffen voor planten was op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek.