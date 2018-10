Gelderse ‘stamppotwestern’ haalt prijs op in western-Mekka

In de streek rond Tabernas nam de Italiaanse regisseur Sergio Leone beroemde westerns op. Neem ‘A fistfull of dollars’, of ‘The good the bad and the ugly’. De koning van de ‘spaghettiwestern’ draaide ze er allebei. Arnhemmer Wouter Jansen kreeg afgelopen week in de stad in Zuid-Spanje de eerste prijs voor zíjn western ‘Draw your gun’.



De Nederlandse film sloeg in Spanje een dubbelslag. Want niet alleen won Jansen in de categorie ‘korte films’, landgenoot Martijn Koolhoven sleepte op het Almería Western Film Festival 2018 de hoofdprijs in de wacht met zijn speelfilm ‘Brimstone’. De Spaanse media raakten er niet over uitgepraat. Wouter Jansen ook niet.