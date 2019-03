Gelderse VVD gooit grenzen wagenwijd open voor arbeidsmigranten

Markink reageerde op een stelling van debatleider Clairy Polak: ‘De energietransitie vergt veel arbeidskracht, en daar hebben we arbeidsmigranten voor nodig’. De VVD-voorman zei volmondig ‘ja’, om toe te voegen dat dat niet alleen voor de energietransitie geldt, maar ook voor sectoren als de techniek en de zorg.



,,We hebben meer vacatures openstaan dan dat er mensen beschikbaar zijn in Nederland”, zei Markink na afloop. ,,Tussen de 500.000 en een miljoen arbeidskrachten komen we tekort. Als je de economie niet tot stilstand wil laten komen, dan heb je arbeidsmigranten gewoon nodig om de dingen gedaan te krijgen.”



Volgens de VVD-lijsttrekker, tevens gedeputeerde namens zijn partij in de provincie, zijn er nu al tussen de 150.000 en 200.000 arbeidsmigranten structureel aan het werk in Gelderland. ,,En dat moeten er nog meer worden. We weten niet hoe we anders het werk klaar krijgen.”