Gelderse zaken zijn benaderd om Runnersworld te verlaten

,,Er speelt het nodige’’, geeft Peter Anbeek toe. Hij staat als filiaalleider aan het roer van Runnersworld-vestigingen in Arnhem en Nijmegen, maar of dat ook zo blijft is de vraag. ,,We zijn benaderd om mee te gaan in de nieuwe formule die RunX gaat heten.’’

Onvrede over Runnersworld

RunX is een nieuwe keten van sportwinkels die is ontstaan na onvrede over de huidige situatie bij Runnersworld. Diverse franchisenemers vinden dat ze bij die organisatie te weinig vrijheid hebben en financieel te weinig overhouden. Zij zien het dan ook niet zitten om fors, tot wel twee ton, te investeren in de nieuwe formule die de hardloopspecialist wil doorvoeren.

,,We hebben nog niets officieel getekend, er wordt nog aan verschillende kanten onderhandeld’’, blijft Anbeek gereserveerd. Hij vindt het, ook vanwege juridische aspecten, te vroeg om zich al te hardop uit te spreken. Hij erkent wel dat er al jaren wordt gesproken over de verhoudingen tussen het moederbedrijf en de franchisenemers. ,,Staat de afdracht die wij doen wel in verhouding tot wat we ervoor terug krijgen, bijvoorbeeld op het vlak van marketing en inkoop?’’

'Geen pressiemiddel'

In 2012 vertrokken al eens negen franchisenemers, die toen de keten Lopers Company hebben opgezet. Ook de Hardloopwinkel en Run2Day zijn opgezet door voormalige ondernemers van Runnersworld.

Of Anbeek zijn vestigingen gaat onderbrengen bij het nieuwe RunX, laat hij niet los. Evenmin zegt hij iets over collega's. ,,Maar die nieuwe organisatie komt er wel degelijk. Ze zijn op zoek naar winkeliers die zich bij de formule aansluiten. Het is niet slechts een plan dat bedacht is om het hoofdkantoor onder druk te zetten.’’