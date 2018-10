Gelderse ziekenhuizen zijn klaar voor griep: extra bedden en personeel

Dat blijkt uit een rondgang van De Gelderlander langs ziekenhuizen in de regio. Onder meer het Radboudumc, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (beide in Nijmegen) en Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem raakten begin dit jaar overvol tijdens een heftige griepgolf. De spoedeisende hulpen moesten patiënten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen.

Extra personeel en bedden

Het Arnhemse ziekenhuis gaat om herhaling te voorkomen extra personeel en bedden inzetten voor het komende griepseizoen. Er zijn zeker twintig extra arbeidsplaatsen mee gemoeid. Tijdens de griepperiode gaat een speciaal team per dag beoordelen wat de situatie is in het ziekenhuis en wat de komende dagen verwacht wordt aan patiënten. ,,Als de stroom acute patiënten groter is dan normaal, gaan we onze extra capaciteit en personeel inzetten. In het uiterste geval kan dit ook leiden tot een tijdelijke opnamestop of het uitstellen van planbare operaties’’, zegt een woordvoerder.

Het CWZ is ook al druk bezig om een toekomstige griepgolf in goede banen te leiden. Intern wordt bekeken hoe en waar extra capaciteit vrijgemaakt kan worden, mocht dat nodig zijn. Het CWZ bekijkt verder met verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties wat er nodig is om te zorgen dat mensen die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, gelijk kunnen doorstromen naar een andere opvangplek.

Griepprik

Medewerkers in alle bevraagde ziekenhuizen worden extra aangespoord een griepprik te halen. Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zorgen er beide voor dat in ieder geval hun personeel gratis ingeënt wordt. Pas na een melding van het RIVM dat er een griepgolf aan zit te komen, gaan de ziekenhuizen gerichte maatregelen nemen.