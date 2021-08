Geldezels die betrokken waren bij miljoenenfraude met ‘belastingtruc’ krijgen voorwaardelijke straf

Arnhemse Sport­school­hou­der waarschuwt voor ‘bewegings­cri­sis’ bij gebruikers nieuwe Gelrepas

25 augustus ARNHEM - In de Gelrepas nieuwe stijl, voor mensen met een laag inkomen, is geen geld meer apart gereserveerd voor sport en bewegen. Dat is funest voor de gezondheid, vindt personal trainer Rowin Enckhof. Hij vindt dat de deelnemende gemeenten zich moeten inzetten om de ‘bewegingscrisis’ onder Gelrepashouders een halt toe te roepen.