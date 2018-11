Geldverspilling? Dit doet de grote gele kubus op het Gele Rijdersplein in Arnhem

Gluten­vrije piet doet zijn intrede bij de sinter­klaas­in­toch­ten in Arnhem en regio

8:56 ARNHEM/ VELP - Nieuws van het pietenfront. Nee, het is niet wat u denkt. Die ene discussie is nog altijd niet beëindigd. Maar er is wel een nieuw fenomeen: na de hoofdpiet en de wegwijspiet is er in de regio Arnhem nu voor het eerst de gluten(vrije)piet.