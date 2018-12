Gele Hesjes Arnhem zijn nog lang niet klaar: ‘Als het moet, staan we hier iedere week’

De beweging Gele Hesjes, in Frankrijk gestart, wil de gewone man een stem geven en zegt voor een beter en socialer land te strijden. In Arnhem lijkt de groep te groeien; trok de demonstratie in Park Sonsbeek een week terug maar 12 deelnemers, deze zaterdag waren er driemaal zo veel mensen naar de Gele Kubus in het centrum van de stad gekomen om mee te lopen in een protestmars. ‘Rutte verloedering, Gele Hesjes verbroedering’ staat op het bord van Brenda Nije, het gezicht van de Gele Hesjes Arnhem. ,

Fatsoen

Ron Baars uit Rheden heeft zich bij de Gele Hesjes Arnhem aangesloten. Baars komt op voor de kwetsbaren in de samenleving. ‘Bed bad brood Arnhemse daklozen vriezen dood’, staat op zijn spandoek. ,,Er is te weinig opvang voor daklozen in Arnhem en de dag- en nachtopvang die er is sluit niet goed op elkaar aan”, vertelt hij. ,,We leven in een welvarend land, mensen hoeven niet te lijden. Ik vind ook dat het winterprotocol dat de opvang hanteert niet bij -5 maar bij 0 graden moet gelden. Een kwestie van fatsoen.”

Jan de Waal (67) is ook van de partij. De Arnhemmer zit al jaren in een rolstoel; in 1957 raakte hij besmet met het poliovirus. De Waal is boos dat hij al bijna een jaar thuisloos is. ,,Er gaat veel mis in Nederland. De meeste mensen zwijgen, maar ik ben niet op mijn mondje gevallen. In januari raakte ik mijn huurwoning kwijt omdat de eigenaar het verkocht. Ik moest eruit. Eind september werd mij beloofd dat ik binnen twee weken een woning zou krijgen. Nou, ik wacht nog steeds.”