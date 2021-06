Gelovigen bidden voor wederopstanding verdronken Samuël (22): ‘Jouw tijd op aarde is nog niet voorbij!’

,,Jouw tijd op aarde is nog niet voorbij, Samuel!”, roept de zangeres op het podium tijdens een gebedsdienst. Even later zakt ze op haar knieën, om vervolgens ineengedoken verder te zingen. In de Medialoods in Nijkerk komen de gelovigen sinds zaterdag bij elkaar om liedjes te zingen en met hun handen in de lucht te bidden voor de vermiste Boujadi.