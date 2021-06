GelreDome hint op concert Sir Elton John in kader van wereldwijde afscheidstournee

Melika vluchtte uit Iran naar Nederland: ‘Misschien lukt het me ooit haring met uitjes lekker te vinden’

20 juni ARNHEM – Melika Yamini (21) landde in februari 2019 op Schiphol, vanuit Iran. Twee jaar later spreekt ze goed Nederlands en is ze klaar voor de volgende stap: studeren. ,,Het mooiste hier in Nederland vind ik de vrijheid.”