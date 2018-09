GelreDome: Markt voor langlopende evenementen is moeilijk

GGD in regio Arnhem overspoeld met vragen over meningokok­ken

7:10 ARNHEM - GGD Gelderland-Midden en de huisartsen in Arnhem en regio worden overspoeld met telefoontjes over de meningokokkenbacterie. Volgende week krijgen 7.000 jongeren van 14 jaar in de vijftien gemeenten van Gelderland-Midden een uitnodiging voor een prik.