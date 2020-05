GelreDome overrompeld door ‘bizar succes’ op eerste dag aardbeiendrive-in

De Arnhemse aardbeiendrive-in is bijzonder. Niet alleen omdat het naar eigen zeggen ‘de grootste van de wereld’ is, maar ook omdat de verkoop van aardbeien in allerlei verschijningsvormen omlijst wordt door een lichtshow en muziek. ,,Mensen weten niet wat ze zien, kinderen staan in de auto op de banken.’’



Het succes heeft de organisatoren (behalve GelreDome ook Speys en LOC7000) overrompeld. ,,We dachten: het zal wel door druppelen. Maar het liep storm, prachtig om te zien. Het is ook opvallend hoe goed gehumeurd de bezoekers zijn. We krijgen heel veel duimpjes.’’