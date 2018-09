GelreDome raakt EO Jongerendag kwijt aan Ahoy in Rotterdam

video Overleven­de explosie Daphne­straat in Arnhem opgepakt

15:19 ARNHEM - De politie heeft een 55-jarige man aangehouden in verband met het onderzoek naar de explosie in de flatwoning aan de Daphnestraat in Schuytgraaf. Bij de explosie op maandagavond 30 juli vonden twee mannen de dood en raakte de 55-jarige zwaargewond.