GelreDome verlaagt de bierprijs als Vitesse volle stadions trekt

Verwarde man vernielde auto's in Elst met hakmes van zijn vader: ‘Een samenzwe­ring’

9:30 ELST/ARNHEM - Hij had genoeg van ‘het leger van drones en laserstralen’ dat hem achterna zat. Dus trok een 64-jarige Arnhemmer in december 2016 met een hakmes dat zijn vader in het KNIL-leger gebruikte door zijn toenmalige woonplaats Elst. Om drie geparkeerde auto's die ook bij 'de samenzwering’ betrokken waren te vernielen.