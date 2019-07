GelreDome wil meer armslag voor concerten en dancefeesten

Hij is met de gemeente Arnhem in gesprek over het mogelijk maken van concerten met een (deels) open dak. Van de Bunt zou ook graag een extra mogelijkheid krijgen voor het huisvesten van een extra nachtelijk evenement en hij heeft zijn zinnen gezet op een langere tijdspanne voor concerten. ,,Dat maakt het gemakkelijker GelreDome te exploiteren.”



Concerten in het ‘grootste theater van Nederland’ moeten nu uiterlijk om 23.00 uur afgelopen zijn. Stadiondirecteur Van de Bunt ziet dat andere evenementen in Arnhem (zoals Free Your Mind en het Feestbeesten Festival, maar ook Koningsdag en -nacht) door mogen gaan tot middernacht. Dat extra uur zou GelreDome ook graag hebben.