GelreDome wil ook concerten met dak open

Met die inzet gaat directeur Hèrald van de Bunt het gesprek met de gemeente Arnhem aan, na de voor GelreDome teleurstellend verlopen besluitvorming over de twee concerten die de Duitse metalband Rammstein volgend jaar had willen geven in het Arnhemse stadion.

Geen uitzondering op regels

Het college van burgemeester en wethouders stond niet toe dat het dak open zou gaan bij die concerten. Dat was nodig om de brandveiligheid rond de met spectaculair vuurwerk omgeven show te waarborgen.



Het gemeentebestuur wilde geen uitzondering maken op de regels, ook om geluidsoverlast te voorkomen. Rammstein speelt nu volgend jaar in het Goffertpark in Nijmegen. Dat concert raakte gisteren binnen de kortste keren uitverkocht.



De geluidsregels waaraan GelreDome zich moet houden, zijn alleen gebaseerd op metingen bij concerten en evenementen met een gesloten dak.



Er zijn geen geluidsvoorschriften die van toepassing zijn als het dak bij zo'n gelegenheid open is. Feitelijk gaan de huidige regels alleen bij voetbalwedstrijden uit van een open dak.

Incidentele geluidsnormen

Volgens Van de Bunt heeft GelreDome de gemeente gevraagd geluidsnormen vast te stellen op basis waarvan Rammstein met het dak open zou mogen spelen.



,,Onze jurist dacht dat het in dit incidentele geval wel zou kunnen, maar ons is te verstaan gegeven dat het zo niet in elkaar steekt.”



De directeur baalt dat het Rammstein-feestje niet door kan gaan, temeer daar 500 meter verderop op het Stadsblokken-terrein wel vergunningen voor muziekfeesten in de open lucht worden gegeven, zoals Dancetour, Free Your Mind en Feestbeesten.

Quote No hard feelings. Hèrald van de Bunt, Directeur GelreDome

Toch zet Van de Bunt zich over de teleurstelling heen. ,,No hard feelings. We praten met de gemeente over de vraag of er voor de toekomst een oplossing is te bedenken.”



Die oplossing zou kunnen zijn dat de voorschriften worden uitgebreid met normen waaronder een evenement met open dak wel mag.



Volgens Van de Bunt heeft GelreDome daarmee geen vrijbrief om zijn gang te gaan. ,,Het zal om incidentele gevallen gaan. In al die jaren dat ik hier zit, is Rammstein de eerste band die het dak open wilde. Bovendien, als je geluidsnormen hebt, moet vervolgens nog blijken of iets kan of niet.”

Overleg met omwonenden