GelreDome wordt het hart van WK Volleybal

Gedeputeer­de Markink ‘apetrots’ op WK volleybal: ‘Dit is groter dan de Giro’

13 januari ARNHEM - Apetrots is hij. En dolblij. De Gelderse gedeputeerde Jan Markink kan zijn geluk niet op nu het WK Volleybal voor vrouwen in 2022 in Nederland wordt gehouden. Gelredome in Arnhem en Omnisport in Apeldoorn zijn de belangrijkste speelsteden. Gelderland betaalt 4,2 miljoen euro voor het evenement.