Geluid Free Your Mind binnen de normen: wel veel klachten uit Oosterbeek over geluidsoverlast

De decibellen die festival Free Your Mind zaterdag en zondag produceerden bleven binnen de vergunde normen. Dat blijkt uit metingen van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Wel waren met name zaterdag veel klachten uit Oosterbeek.

Het festival op Stadsblokken in Arnhem-Zuid verliep twee dagen in alle rust. Tienduizenden festivalbezoekers kwamen van heinde en ver om in de Arnhemse uiterwaarden feest te vieren. Van tevoren staat vast dat Free Your Mind ook staat voor veel klachten uit de omgeving. ,,Dit keer kwamen er vooral veel meldingen uit Oosterbeek", zegt burgemeester Ahmed Marcouch.

Het festival mag 95 decibel produceren op de Rijnkade en 80 decibel voor de cirkel daarbuiten. ,,De ODRA heeft gedurende het weekend metingen verricht. Hieruit bleek dat het geluid de toegestane norm niet heeft overschreden”, vertelt Marcouch.

Tevreden over gedrag festivalbezoekers

De burgemeester van Arnhem begrijpt dat sommige mensen het gedreun van Free Your Mind niet prettig vinden. ,,Als je hebt uitgekeken naar een lekker vrij weekend in alle rust, dan kan ik me voorstellen dat mensen zich storen aan de muziek”, zegt hij.

Vanuit openbare orde is hij heel tevreden over het gedrag van de festivalgangers. Geen wanklanken of overtredingen. Menig bezoeker van dance-events is niet vies van een opwekkend pilletje. ,,We hebben bezoekers gecontroleerd, maar wat vooral opviel dat velen pillen tegen hooikoorts bij zich hadden. De sfeer was goed en er zijn geen toestanden geweest.”

De organisatoren zijn blij met het verloop van het festival. ,,De eerste dag waren we iets blijer dan de tweede, maar dat had te maken met het weer. Door regen ontstonden plassen op het terreinen en waren er kleine ongemakken, maar die waren niet noemenswaardig. We zijn vooral heel tevreden dat we na drie jaar weer helemaal terug zijn", zegt Stef Vrolijk van de organisatie.

Groot aantal Duitse bezoekers

Wat vooral opviel, was het groot aantal Duitse bezoekers. ,,Dat heeft toch te maken met de internationale erkenning voor Free Your Mind. De podia, de techniek en het programma zijn tot ver over de grens bekend.”

Maandag wordt een begin gemaakt met het afbreken van het festival. ,,Dat gaat sneller dan opbouwen. We hopen met een dag of drie toch al behoorlijk ver te zijn”, aldus Vrolijk.

Over een tijdje zullen organisatie, gemeente Arnhem en ODRA het Free Your Mind 2022 gaan evalueren.