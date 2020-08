Geluidsoverlast leidt tot aanhouding van internationaal gesignaleerde crimineel

Het arrestatieteam nam geen enkel risico. Een kogelwerend vest werd tegen de voordeur van het appartement in de flat aan het Kramersgildeplein bevestigd, waarna de deur werd opengebroken. Even later werd de man geblinddoekt en geboeid in een djellaba (een lang, losvallend gewaad dat vooral in warme moslimlanden wordt gedragen) in een politiewagen gezet.



Bekijk de video van de arrestatie.