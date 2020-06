Gelukkige heropening! Arnhems café telt af met oliebollen, champagne en confettikanonnen

videoARNHEM - ‘Vijf! Vier! Drie! Twee! Een!’ Nee, het jaar 2020 is niet opnieuw begonnen. Maar zo voelt het wel voor de eigenaren van dartcafé Dubbel10 in het centrum van Arnhem, om ‘t hoekje van de Korenmarkt. Ze vieren de heropening van hun café met oliebollen, champagne, confettikanonnen en een heus aftelmoment.

Voor eigenaren Joshua van Rootseler en Marije Polman een moment waar ze elf weken naar hebben uitgekeken. Toen het koppel begin maart dit jaar het slechte nieuws kreeg zat Marije voor de cateringtak van hun bedrijf in Frankrijk, terwijl Joshua ‘thuis’ het café onder zijn hoede had. Ze spraken elkaar aan de telefoon: ,,We konden eigenlijk alleen maar huilen’’, vertelt Marije nu lachend en stralend in hun café.

Ze hadden al sinds 2018 een hoop moeite gedaan om überhaupt het café te openen, omdat de gemeente in eerste instantie geen nieuwe horecagelegenheid in het pand aan de Varkensstraat wilde hebben. Na een flinke verbouwing konden ze in november 2019 eindelijk open. Een droom kwam uit.

Quote We doen gewoon net of 2020 nooit begonnen is en beginnen gewoon opnieuw Marije Polman, Eigenaresse dartcafé Dubbel10

Slechte timing

Maar toen kwam dus dat telefoontje. Ze waren net vier maanden open. ,,We zagen net een flinke stijging in omzet en klandizie’’, zegt Marije. De timing had wat betreft bijna niet slechter gekund. Ze konden ternauwernood het hoofd boven water houden gedurende de sluiting. ,,We waren echt dolblij toen we hoorden dat we weer open mochten’’, zegt Joshua. Marije: ,,We doen gewoon net of 2020 nooit begonnen is en beginnen gewoon opnieuw.’’

En dat moet gevierd worden. Vaste gasten, familie en vrienden hebben allemaal op veilige afstand van elkaar een plekje gekregen op het terras, nadat ze gevraagd is of ze wel gezond zijn en hun handen zijn gedesinfecteerd. Joshua bedankt tijdens zijn welkomstpraatje iedereen voor hun komst. ,,Ik denk dat we er een hele mooie dag van gaan maken’’, zegt hij terwijl hij Marije geëmotioneerd aankijkt.

Dan is het moment daar. Confetti vliegt in het rond, de kurk vliegt van de champagnefles en Marije spuit de inhoud leeg over het terras en de aanwezigen alsof het nieuwjaar is. ,,Gelukkige heropening!’’, schreeuwt ze opgetogen. Joshua juicht mee en geeft haar een dikke zoen.