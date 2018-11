Gemaskerde overvallers met pistolen beroven Arnhemse studente op Curaçao

Sportbe­drijf Arnhem vreest tekort en stuurt brandbrief naar Tweede Kamer

8:52 ARNHEM - Sportbedrijf Arnhem, de faciliterende organisatie in de Gelderse hoofdstad voor alle sportclubs en sportactiviteiten, luidt de noodklok. Reden: inkomstenderving van ruim 2 miljoen euro per jaar. Sportbedrijf Arnhem heeft een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over een voorgenomen btw-maatregel.