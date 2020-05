Gemeente Arnhem legt nieuwe manier van afvalinzameling nog een keer uit

Huis aan huis bezorgt een pakket met informatie over het systeem van gescheiden inzamelen, waarom het is ingevoerd, hoe het werkt en hoe het zit met de tarieven.



Tevens wordt Arnhemmers gevraagd te controleren of het nummer op hun afvalpas, waarmee ze de straatcontainer kunnen openen, correspondeert met hun adres. Volgens een woordvoerder is deze dubbelcheck bedoeld om te verzekeren dat iedereen betaalt voor wat hij of zij zelf weggooit.