Gemeente slijpt kunstwerk in tweeën, Arnhemse kunstenaar boos: ‘Ik moest er echt even van bijkomen’

column Martijn Brugman Niemand in Arnhem zit op een megalomaan plan te wachten

3 juli Liever was ik er niet over begonnen. Maar ik kom er niet onderuit. Het is de woningnood. Die is veel te hoog. Wat mij over de streep trok: de gemeente wil huizen bouwen in Kronenburg. Dat schiet niet op. In die wijk is geen plek.