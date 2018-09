Gemeenten en provincie wisten van voornemen Defensie om Deelen uit te breiden

SCHAARSBERGEN - Hoeveel vliegbewegingen in de toekomst precies gaan plaatsvinden op militair vliegveld Deelen is nog niet duidelijk. Wel blijkt nu dat gemeenten in de regio al enige tijd op de hoogte waren van de voornemens van Defensie om Deelen meer te gaan gebruiken. Ook de Hoge Veluwe wist van de plannen.

Het ministerie van Defensie kon gisteren nog geen inhoudelijk commentaar geven op de plannen voor vliegbasis Deelen. Dat geldt ook voor de provincie Gelderland. Wel is duidelijk dat die laatste partij in ieder geval al zeker twee jaar op de hoogte van de plannen. Dat geldt ook voor de gemeenten Ede en Arnhem. Anders dan de gemeente Apeldoorn, waar het gemeentebestuur volgens Omroep Gelderland baalt van de plannen, komen er uit Ede en Arnhem dan ook geen verontruste reacties.

Enige plek in Nederland

Uit notulen van een informatiebijeenkomst rond Deelen blijkt dat in mei 2016 aan onder meer de gemeenten Arnhem en Ede, dorpsraden én gedeputeerde Josan Meijers is meegedeeld dat Defensie graag vliegtuigen van het type Hercules op Deelen wil laten landen. De argumentatie was dat het op dit moment nergens in Nederland mogelijk is te oefenen op een onverharde baan. In Deelen zou dat goed kunnen. Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen te horen dat er door het leger een communicatieplan zou worden opgesteld. Dat plan is volgens een van de betrokkenen nog niet gepresenteerd.

Hoge Veluwe

Ook Nationaal Park De Hoge Veluwe, de prominentste buurman van vliegveld Deelen, was op de hoogte van de plannen. Kilometers lang grenzen vliegveld en park aan elkaar. Directeur Seger baron van Voorst tot Voorst van de Hoge Veluwe maakt zich echter weinig zorgen. Hij weet uit ervaring dat de dieren in het park zich weinig aantrekken van overvliegende helikopters. ,,Ik ben wel eens met een helikopter over een kudde herten gevlogen en de helft van de dieren keek niet eens op. Dat geldt ook voor koeien en paarden trouwens. Ze horen een helikopter van verre aankomen en het geluid langzaam aanzwellen. Dat verontrust ze dan niet. Ze kunnen echter wel weer heel erg schrikken van een luchtballon die laag over komt.’’

Langer op de Veluwe

Het is volgens Van Voorst tot Voorst goed te weten dat Defensie al langer op de Veluwe zit dan Kröller of het park. ,,Daarnaast moeten we als Nederland ook onze verantwoordelijkheid nemen als we een goede krijgsmacht willen houden. Daar horen oefeningen bij. We kunnen niet zeggen dat we dat alleen in Duitsland willen doen.’’