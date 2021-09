Gemeenten weren beleggers uit Oost-Nederland, maar helpt het de huizenmarkt echt?

Om starters meer kansen te geven op de overspannen huizenmarkt voeren steeds meer gemeenten in Oost-Nederland een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in, blijkt uit een rondgang van De Gelderlander, De Stentor en Twentsche Courant Tubantia.



Dat geldt voor steden als Nijmegen, Arnhem en Enschede, maar ook Almelo, Deventer, Ede, Hengelo, Noordoostpolder, Rijssen-Holten, Wageningen, Wierden en Zeewolde maken gebruik van een zelfbewoningsplicht of doen er onderzoek naar. In Zwolle is de zelfbewoningsplicht al ruim één jaar van kracht en ziet wethouder Ed Anker daadwerkelijk ‘een zichtbaar positief effect’.



Momenteel wordt de zelfbewoningsplicht nog alleen toegepast op nieuwbouwhuizen die zijn gebouwd op gemeentegrond, maar vanaf 1 januari 2022 kunnen gemeenten de plicht ook opleggen bij bestaande huizen. Of dat in Oost-Nederland daadwerkelijk gaat gebeuren, moet blijken. Veel gemeenten zijn nog afwachtend tegenover die rigoureuze maatregel voor ook bestaande huizen, zo blijkt uit navraag.